Uğur Mumcu Efes Selçuk'ta meşalelerle anıldı

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 09:49

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 09:49

Cumhuriyet Gazetesi yazarı, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu Efes Selçuk’ta Selçuk Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen anma etkinliğinde anıldı. Efes Selçuk Belediyesi Hizmet Binası önünden Uğur Mumcu Anıtı’na kadar yürüyen gençler meşale taşıdığı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Atatürkçü Düşünce Derneği Selçuk Şubesi Başkanı Güllü Kartal günün anısına bir konuşma yaptı. Konuşmasında Uğur Mumcu ve 31 Ocak 1990 tarihinde katledilen ADD Kurucu Genel Başkanı Muammer Aksoy’un cesur, saygın, Cumhuriyetçi toplum önderleri olduklarını için hedef seçildiklerini belirterek; “Uğur Mumcu’nun katli halkın her kesiminde büyük infial yarattı. Devletin bütün kademeleri failleri ve azmettiricilerini bulmaya söz verdiler. Ama çözüm için atılan her adım engellendi. Duvardaki o tuğla bir türlü çekilmedi, çekilemedi. Türk ulusu, siyasi cinayetlere kurban giden yiğit evlatlarını da, onların katillerini, işbirlikçileri ve azmettiricilerini de unutmayacak, unutturmayacak, bir gün mutlaka hesabını soracaktır” dedi.

YOLLARA YAZILARINI YAZDIK

Güllü Kartal’ın ardından bir konuşma yapan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması gerektiğinin altını çizerek; “Gaffar Okkan gibi, Uğur Mumcu gibi, daha niceleri gibi faili meçhullerin aydınlatılması lazım” dedik. “Bunlar ülkeye olan güveni sarsıcı şeyler” dedik. Bunu her sene meydanlarda söylüyoruz, her sene tekrar ediyoruz. Her yıl acılarımızı paylaşıyoruz. Ama bu sene fark ettiniz mi bilmiyorum gençlerle bir yürüyüş yaptık. Meşaleleri tuttu o gençler. O gençler Uğur Mumcu’nun hiçbir yazısını canlı canlı okuyamadılar. Hem onlara öğretici bir şey olsun hem herkese aslında “Uğur Mumcu kimdi ve neyi anlatmaya çalışmıştı” diye anlatabilmek için yollara yazılarını yazdık. Hem Türkçe hem İngilizce yazmak istedik tüm ziyaretçilere bizim böyle bir aydınımız vardı diyebilmek için. Değerli Gürdal Mumcu’ya telefon açtık, değerli Özgür Mumcu buraya geldi. Özge Mumcu buraya geldi. İzin alarak yazdık” dedi.

MEŞALELERİ ELİNDE TUTAN GENÇLERE MEŞALE OLMAK

Gençlerin Uğur Mumcu ve düşünceleri nedeniyle katledilen isimleri tanıması gerektiğine değinen Başkan Ceritoğlu Sengel; “Onlar bugünlere ve geleceğe ışık tutmuştu. Onların tuttuğu ışığı aydınlatıp bundan sonraki geleceğe emanet edebilmek bizlerin elinde. Aydınlık fikirleri daha fazlasıyla yüceltmek ve sonuna kadar gerçek Atatürkçülüğü anlayabilmeyi, uygulayabilmeyi, sadece “Ben Atatürkçüyüm” diyerek değil o devrimleri yaşamak için çaba sarf etmek zorundayız. Meşaleleri elinde tutan gençlere meşale olmak adına yerine getirmek zorundayız. Ruhları şad olsun” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından “Ey Halkım Unutma Bizi” müzik dinletisi ile Uğur Mumcu Anma Etkinliği ile devam etti.