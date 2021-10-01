Uğur Mumcu Gazetecilik Vakfı'ndan destek çağrısı
Uğur Mumcu Gazetecilik Vakfı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek çağrısında bulundu.
Gazetemiz yazarı Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993'te evinin önünde uğradığı bombalı saldırıda öldürülmesinin ardından, Mumcu'nun ailesi 1994 yılında Uğur Mumcu Araştırma Gazetecilik Vakfı'nı kurdu.
Mumcu'nun yaşamına mal olan ilkelerini yaşatmak için ailesi tarafından kurulan um:ag, 1994'ten bugüne Araştırmacı Gazetecilik Kursu, seminerleri ve yayınevi ile Mumcu'nun gazetecilik anlayışını yaşatmaya devam ediyor.
150'yi aşkın araştırmacı gazetecilik kursu mezunu ve 7 bin 500'ü aşkın seminer mezunu veren Uğur Mumcu Araştırma Gazetecilik Vakfı, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak destek çağrısında bulundu.
Konuyla ilgili vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Her zaman gerçeğin peşinde gazetecilik yapan Uğur Mumcu'nun gazetecilik anlayışını yaşatmamız için bize destek olur musunuz?
Her zaman gerçeğin peşinde gazetecilik yapan Uğur Mumcu'nun gazetecilik anlayışını yaşatmamız için bize destek olur musunuz?https://t.co/xUl4ldWrT6 pic.twitter.com/83453ldx0Q— Uğur Mumcu AG Vakfı (@umagduyuru) October 1, 2021
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