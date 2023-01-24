Uğur Mumcu, memleketi Kırşehir'de anıldı

Ankara'daki evinin önünde bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 30. yılında memleketi Kırşehir'de düzenlenen programla anıldı.

AA
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 13:24
Uğur Mumcu, memleketi Kırşehir'de anıldı
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Ankara’daki evinin önünde bombalı suikast sonucu katledilen gazeteci-yazar Uğur Mumcu için ölümünün 30'uncu yıldönümünde doğum yeri Kırşehir’de anma düzenlendi.

Yenice Mahallesi'ndeki Uğur Mumcu Basın Anıtı önündeki anmada, Mumcu'nun hayatı, kitapları ve makaleleri anlatıldı.

Programda konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 24 Ocak 1993'te öldürülen Mumcu'nun demokrasi savunucusu olduğunu, hümanist, eşit, özgür ve insanca bir yaşamı savunduğunu söyledi.

Uğur Mumcu'nın gazetecilik meslek ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yaptığını belirten Ekicioğlu, "Uğur Mumcu, halktan ve demokrasiden yana gerçek bir gazeteciydi. Mumcu, Kırşehir'de dünyaya geldi. Bu da hepimiz için büyük bir onur kaynağıdır. Uğur Mumcu, ülkemizin çok önemli bir aydınıydı. Aydınların da en önemli özelliği öngörülü olmalarıdır" dedi.

CHP Kırşehir İl Başkanı Hüseyin Çakmak da Uğur Mumcu'nun daha önce yapılan basın anıtı ile yaşatıldığını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Doğan Yıldızhan, belediye başkan yardımcıları, il genel ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Konuşmaların ardından programa katılanlar, Uğur Mumcu'nun anıtına karanfil bıraktı.

 


Uğur Mumcu Kırşehir Gazeteci

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