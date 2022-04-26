Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu'dan Can Atalay mesajı

26 Nisan 2022 Salı, 11:36

Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars, Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına çaptırılan ve hakkında tutuklama kararı verilen isimlerden olan Can Atalay'a ilişkin bir Twitter paylaşımı yaptı.

Özge Mumcu Aybars, Gezi Davası'nda hakkında tutuklama kararı ve 18 yıl hapis cezası verilen Can Atalay'a ilişkin, "Can Atalay’ın ilk gözaltına alınışı babamın cinayetini protesto. Sözüm bu kadar" açıklamasını yaptı.

Can Atalay’ın ilk gözaltına alınışı babamın cinayetini protesto. Sözüm bu kadar. — Özge Mumcu Aybars (@ozge_mumcu) April 25, 2022

Gezi Direnişi'ne ilişkin beraat kararlarının bozulmasının ardından yeniden görülmeye başlanan Gezi Davası'nın 6. duruşması, dün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü. İzleyici sayısının çokluğu nedeniyle duruşma 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonunda devam etmişti.

Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Hepsinin tutuklanmasına hükmedilmişti. Osman Kavala'ya hükümeti kaldırmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, casusluk suçlamasından ise beraatine ve tahliyesine hükmedilmişti.