Ukrayna: Odessa şehrine düzenlenen roketli saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi

Ukrayna'nın güneyindeki Karadeniz'in liman şehirlerinden Odessa'ya düzenlenen roketli saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA
23 Nisan 2022 Cumartesi, 18:56
Ukrayna: Odessa şehrine düzenlenen roketli saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi
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Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İşgalcilerin Odessa'ya düzenlediği roket saldırısı sonucunda biri üç aylık bebek olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi" ifadesini kullandı.

Can kayıplarının yanı sıra 18 kişinin de yaralandığını aktaran Yermak, "Bunlar şimdilik bulunanlar ve büyük ihtimalle daha fazla olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Yermak, kötülüğün mutlaka cezalandırılacağını kaydetti.


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