Ulaşım ve suya zam
Afyonkarahisar Belediyesi'nde, sosyal tesislerdeki ürünlere yüzde 15 ve ulaşım ile on metreküp üzerindeki su kullanımına yüzde 10 zam kararı alındı.
Afyonkarahisar Belediyesi meclis toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başkanlığında yapıldı. Toplantıda çok sayıda gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı ya da ilgili komisyonlara havale edildi.
Toplantıda ayrıca Olan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen 2022 yılı zam raporu görüşüldü.
OY BİRLİĞİ İLE ONAYLANDI
Raporda yer alan belediyeye ait sosyal tesislerde satılan ürünlere yüzde 15, ulaşıma ve 10 metreküp üzerindeki su kullanımına yüzde 10 zam kararı meclis tarafından oy birliği ile onaylandı.
Zamların 2022 yılının başından itibaren uygulanacağı belirtildi.
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