Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçesi kur tartışmalarıyla görüşüldü

19 Kasım 2021 Cuma, 04:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda geçiş garantili köprüler ve otoyollarla gündeme gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri, döviz kurundaki yükselişe ilişkin tartışmalarla başladı. HDP’li Garo Paylan kurdaki artış nedeniyle bütçenin yenilenmesi gerektiğini belirterek “Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçesi çökmüştür” dedi.

Ulaştırma Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçe görüşmeleri tartışmalarla başladı. İYİ Parti’li Erhan Usta, dövizdeki yükselişin görüşülecek bütçeyi de etkilediğine dikkat çekerek “Bu bütçe bu şartlar altında görüşülmemelidir çünkü tamamen makroekonomik çerçevesini yitirmiştir. O günden bugüne buradan görülen kurda yüzde 30 kayıp vardır. Bu bir kriz yönetimi gerektirir. Buna göre bence bütçe görüşmelerinin bu çerçevede tekrar değerlendirilmesi gerekir” önerisini getirdi. Usta’nın ardından söz alan HDP’li Paylan da bütçenin görüşülmemesi gerektiğini belirterek “Ulaştırma Bakanlığımız, gelecek yıl yapacağı köprü ve otoyol garanti ödemeleri üzerine bir varsayım yapıp bütçesini hazırlamıştı ve bütçede 2022 yılı varsayımı, 9 lira 27 kuruştu. Bu sabah dolar 10 lira 95 kuruşu gördü. Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçesi şu anda çökmüştür. Yeni varsayıma göre bütçenin yeniden ele alınması gerekir” dedi. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz ise, bu önerilerin içerikle ilgili eleştiriler olduğunu söyleyerek bütçe görüşmelerini başlattı.

USULSÜZLÜKLERE YANIT YOK

Sunumuna başlayan Bakan Adil Karaismailoğlu, en önemli projelerinden birinin Kanal İstanbul olduğunu belirterek “Tamamlandığında başta İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlaması ve boğazın tarihsel ve kültürel dokusunu korumasının yanı sıra İstanbul Boğazı’nın trafik yükünü hafifletecek. Kanal İstanbul’la ülkemiz, uluslararası ulaştırma ve lojistik koridorlarından daha fazla pay alacak” dedi.

Eleştiri konusu olan kamu özel işbirliği projelerini de öven Karaismailoğlu, “KÖİ modelini son derece etkin kullanan Fransa’dan sonra Avrupa’nın en iyi performans sağlayan üçüncü ülkesi Türkiye’dir. KÖİ modeliyle yapılan yatırımlar incelendiğinde 2024 yılında gelir gider dengesi başa baş noktaya gelecektir. 2025 yılından itibaren elde edeceğimiz gelirler yapacağımız ödemelerin üzerinde olacaktır” savunmasını yaptı. Karaismailoğlu’nun sunumunda Sayıştay’ın tespit ettiği usulsüzlüklere yanıt vermemesi de tartışma konusu oldu. Vekiller bakana tepki gösterirken Karaismailoğlu, tüm bulgulara “gün yetmeyeceğini” söyledi. Tartışmalar uzayınca oturuma ara verildi.

ÇORLU’YA ‘DİYARBAKIR’ YANITI



HDP’li Garo Paylan’ın, Çorlu tren faciasında yaşamını yitirenlere ilişkin bir fotoğraf göstermesi üzerine Karaismailoğlu, “Diyarbakır Anneleri...” diyerek karşılık verdi. Karaismailoğlu’nu bölen Paylan, “Sayın Bakan, sen sus” dedi. Tartışmaların büyümesi üzerine oturuma tekrar ara verildi.

‘BOĞAZ KÖPRÜSÜ’NÜ BİZ YAPTIK’

İYİ Partili Erhan Usta yurttaşların telefonlarını reklam amacıyla arayan kişiler olduğuna dikkat çekerek “Telefon numaramız nasıl milletin eline geçiyor?” diye sordu. Karaismailoğlu ise “Bize niye söylüyorsunuz ki?” karşılığını verdi. Usta da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı olduğunu anımsatarak tepki gösterdi. Bu arada oturumda AKP’li Uğur Aydemir de Süleyman Demirel döneminde yapılan Boğaz Köprüsü’nü kendilerinin yaptığını savundu.