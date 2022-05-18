Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Atatürk Havalimanı açıklaması

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:57

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan, Atatürk Havalimanı'yla ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Açıklamada doğu ve batı pistlerinin açık tutulacağı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Atatürk Havalimanı Kuzey Güney pistlerinin olduğu bölge bundan böyle milletimize başka bir şekilde; Millet Bahçesi'yle hizmet edecek. Doğu batı pisti acil durumlarda kullanılmak üzere açık tutulacak. Atatürk Havalimanı, milletin kalmaya devam edecek."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Atatürk Havalimanı’nda yapılacak millet bahçesinin, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün saydığını belirtmişti.