HKP'den Atatürk Havalimanı’ndaki yıkımla ilgili Erdoğan ve Kurum hakkında suç duyurusu

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:04

HKP, İstanbul Atatürk Havalimanı'nın kapatılması ve daha sonra pistlerinin kırılmaya başlanması karşısında İstanbul Adalet Sarayı’nda; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Atatürk Havalimanı ile ilgili yapılan ihalelere katıldığı tespit edilecek olan şirketlerin yöneticileri hakkında, “görevi kötüye kullanma”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

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