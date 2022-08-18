Ülke TV sunucusu Mustafa Yıldız'dan Tarım Kredi Kooperatif indirim hesabı: Topladı, çıkardı 1 lira fark buldu

Ülke TV'de yayınlanan Haber Servisi programında sunucu Mustafa Yıldız , Tarım Kredi Kooperatiflerinde pazartesiden itibaren geçerli olan indirimlerle normal market indirimlerini kıyaslamak için eline hesap makinesini aldı. Ancak aradaki fark yalnızca 1 TL çıktı.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2022 Perşembe, 10:05
Ülke TV sunucusu Mustafa Yıldız'dan Tarım Kredi Kooperatif indirim hesabı: Topladı, çıkardı 1 lira fark buldu
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Ülke TV'de Haber Servisi programının sunucusu Mustafa Yıldız'ın hesap makinesi ile indirim hesabı sosyal medyada gündem oldu.

Yıldız, hükümetin Tarım Kredi Kooperatifi'nde geçerli olacağını duyurduğu indirimleri normal market fiyatlarıyla kıyaslamak için eline hesap makinesi aldı. Yıldız'ın, 1 liralık farkı söylemek yerine hesap makinesi kullanması alay konusu oldu.

İNDİRİM YOK İDDİASI

Tarım Kredi Kooperatifleri'nde indirim olduğunu duyan yurttaşlar pazartesi gününden itibaren marketlerin önünde kuyruk oluşturdu. Ancak yurttaşların video ile kayıt altına aldığı fiyatlar market fiyatlarıyla kıyaslandığında indirimlerin çok az olduğu ve bazı ürünlerde hiç olmadığı görüldü.


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