AKP'li Tayyar'dan 'Tarım Kredi Kooperatif Marketleri' göndermesi: 'İyi yönetilirse...'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde yüzde 30 indirim talimatı vermiş ancak fiyatlara yansımaması nedeniyle yurttaşların tepkisine neden olmuştu. AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Tarım Kredi operasyonu iyi yönetilirse faydalı olur" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın marketlerdeki yüksek fiyatlara karşı Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde başta et, süt, un ve ayçiçek yağı olmak üzere 30-40 üründe yüzde 30 indirim yapılacağını açıklamıştı. Ancak söz konusu indirimin fiyatlara yansımaması alışveriş yapan yurttaşlar tarafından eleştirilmişti.
AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar'dan, tartışmaların odağındaki Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri'yle ilgili dikkat çekici bir paylaşım geldi.
Tayyar, Twitter'dan "Tarım Kredi operasyonu iyi yönetilirse faydalı olur" dedi.
Tayyar paylaşımda, "Elbette maliyetler azaltılmadan fiyatlarda kalıcı düşüş olmaz. Ne var ki olağanüstü dönemdeyiz, piyasalar korumasız. Dolaylı/geçici kamu müdahalesiyle spekülatif artışların önlenmesi, piyasaları bir nebze rahatlatır. Özetle, Tarım Kredi operasyonu iyi yönetilirse faydalı olur" ifadelerini kullandı.
Elbette maliyetler azaltılmadan fiyatlarda kalıcı düşüş olmaz.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) August 17, 2022
Ne var ki olağanüstü dönemdeyiz, piyasalar korumasız.
Dolaylı/geçici kamu müdahalesiyle spekülatif artışların önlenmesi, piyasaları bir nebze rahatlatır.
Özetle, Tarım Kredi operasyonu iyi yönetilirse faydalı olur.
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