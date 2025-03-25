Ülkücü grup üniversitede terör estirdi: Başkent Üniversitesi’nde ülkücü şiddeti

Yayınlanma: 25.03.2025 - 14:26

Güncelleme: 25.03.2025 - 14:55

Görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanlığı adayı Ekrem İmamoğlu, yurttaşların tüm tepkisine karşın tutuklandı. Öğrenci ağırlıklı çeşitli topluluklar, birleşerek İmamoğlu’na yönelik alınan haksız ve hukuksuz kararları protesto etmeye devam ediyor. Söz konusu protestolardan biri, dün Başkent Üniversitesi’nde gerçekleşti. Öğrenciler toplanarak İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı çıktı.

Seçme ve seçilme hakkına yönelik müdahaleye karşı eylem yapan öğrenciler, karşıt görüşlü ülkücü bir grup tarafından saldırıya uğradı. Sosyal medya üzerinden olaya ilişkin sesini duyurmaya çalışan öğrenciler, olay esnasında karşıt görüşlü grup tarafından bıçak çekildiğini de iddia etti. Gazetemiz Cumhuriyet, saldırıyı yapan grubun bağlı olduğu topluluğa yönelik çeşitli detaylara erişti.

ÜLKÜCÜ GRUBUN BAŞKANI, İMAMOĞLU’NA HAKARET ETTİ

Saldırıyı, kendilerine “Başkent Ülkücüleri” adını veren Ülkü Ocakları’na bağlı bir grup düzenledi. Grubun başında, “Başkent Üniversitesi Teşkilat Başkanı Yağız Alan” vardı. Görüntülerde yüzü açıkça görünen şahsın, telefonla mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı çeşitli mesajlaşmaları ortaya çıktı.

Alan, topluluğa ait gruba gönderdiği mesajda, İmamoğlu’na küfür ederek “Yarın okulumuzda öğrenciler Ekrem İmamoğlu p... için toplanacaktır. Herkes 11.30’a doğru Livadi’de (yerleşkede bulunan bir kafe) olsun” ifadelerini kullandı. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin konuşma grubunda da, söz konusu karşıt grupta olan bir kişi diğer öğrencilere tehditvari bir mesaj gönderdi.

Mesajda, “Çok konuşmayı sevmem. Geldiğimde orada olun” ifadeleri yer aldı. Ülkücü grubun sosyal medya hesabından yayımlanan gönderilerde, Yağız Alan’ın MHP’li isimlerle oldukça yakın olduğu görüldü.

Alan’ın, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile yanyana geldiği bir fotoğrafı bulunuyor.