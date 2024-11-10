Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi sesiyle 'Nutuk' okuduğu görüntüler İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hologram ile yansıtıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, edebiyete intikalinin 86. yıl dönümünde kendi sesiyle Nutuk okuduğu görüntüler hologram ile İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na yansıtıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi sesiyle 'Nutuk' okuduğu görüntüler İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hologram ile yansıtıldı
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AA
Yayınlanma: 10.11.2024 - 12:34

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Büyük Önder Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla özel bir anma töreni düzenlendi. Törende, Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'ndan bölümler okuduğu 3 dakikalık bir hologram izletisi gerçekleştirildi.

Terminalin asma katından, 3 boyutlu hologram tekniğiyle Atatürk'ün Nutuk konuşması canlandırıldı. 3 dakikalık izleti Atatürk kendisini saygıyla ananlara canlı olarak hitap ediyormuş etkisi yaratarak havalimanında duygu dolu anlar yaşattı.

Okulların ara tatile girmesiyle terminalde bulunan çok sayıda yolcu sirenlerle birlikte havalimanındaki anma törenine eşlik etti.

Giden yolcu katında, hava ve kara tarafından büyük ilgiyle izlenen gösteriye o anlarda herkes büyük bir alkışla destek verdi. Tören Atatürk büstü önünde saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Bu özel hologram izletisi, yarın aynı saatte tekrar canlandırılacak.


Etiketler: #Nutuk #Hologram #Sabiha Gökçen Havalimanı #Atatürk havalimanı

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