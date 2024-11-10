Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...
AA
10 Kasım 2024 Pazar, 12:11
Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

81 ilde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 9'u 5 geçe hayat durdu.

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Anıtkabir'de devlet töreni düzenlendi.

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

İşte 81 ilden yansıyan o görüntüler...

Ankara - Anıtkabir

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Ankara - Anıtkabir

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Ankara - Anıtkabir

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Ankara’da, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla yurttaşlar saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Ankara

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

 Ankara - 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Ankara - Ayrancı Pazarı

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 86 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarıyla anma töreni için Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret etti.

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

İstanbul - Dolmabahçe Sarayı

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

İstanbul - Dolmabahçe Sarayı

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

İstanbul - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

İstanbul - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

İstanbul - Üsküdar

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

İstanbul - Üsküdar

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

İstanbul - Üsküdar

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki törende saygıyla anıldı. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

İzmir'de, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. 

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyüksehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, askeri erkan, protokol üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Çanakkale'de saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla yurttaşlar saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Çanakkale

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Tekirdağ - Atatürk Meydanı

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Balıkesir

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Kocaeli

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Kocaeli

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığı için yıkılan eski Valilik binası önünde düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Osmaniye

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Ardahan Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene gaziler de katıldı.

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Bingöl

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Adıyaman

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Kırklareli'nde saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla törene katılan gaziler saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Kırıkkale - Cumhuriyet Meydanı

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Yozgat

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Manisa

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Niğde

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Muğla’da düzenlenen Sualtı Dalış Turizmi Çalıştayı sonunda, Muğla Valiliği, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Türkiye Turizmi ve Geliştirme Ajansı (TGA), Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı (DEGAK Timleri) ve dalış eğitmenleri; Fethiye Dalyan Koyu'nda anı dalışı gerçekleştirdi. Dalgıçlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü nedeniyle düzenledikleri anma programı kapsamında, su altında Atatürk posterli Türk bayrağı açtı.

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Mersin

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Sivas

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Sinop

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Sinop

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Uşak

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Uşak

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Azerbaycan - Bakü

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Irak'ta, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle anıldı. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ın ev sahipliğindeki törene büyükelçilik görevlileri ve Irak'taki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Kazakistan’ın başkenti Astana’daki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törene Büyükelçi Mustafa Kapucu ve eşi Ahu Kapucu, büyükelçilik görevlileri, Türk kurumlarının temsilcileri, Türk vatandaşları ve davetliler katıldı. 09.05’te bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende İstiklal Marşı ile Kazakistan Milli Marşı okundu.

Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliğinde düzenlenen törene, Büyükelçi İrfan Neziroğlu, büyükelçilik çalışanları ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

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