Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...
81 ilde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 9'u 5 geçe hayat durdu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Anıtkabir'de devlet töreni düzenlendi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.
İşte 81 ilden yansıyan o görüntüler...
Ankara - Anıtkabir
Ankara - Anıtkabir
Ankara - Anıtkabir
Ankara’da, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla yurttaşlar saygı duruşunda bulundu.
Ankara
Ankara - 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı
Ankara - Ayrancı Pazarı
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 86 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.
Çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarıyla anma töreni için Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret etti.
İstanbul - Dolmabahçe Sarayı
İstanbul - Dolmabahçe Sarayı
İstanbul - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
İstanbul - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
İstanbul - Üsküdar
İstanbul - Üsküdar
İstanbul - Üsküdar
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki törende saygıyla anıldı. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.
İzmir'de, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyüksehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, askeri erkan, protokol üyeleri ve yurttaşlar katıldı.
Çanakkale'de saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla yurttaşlar saygı duruşunda bulundu.
Çanakkale
Tekirdağ - Atatürk Meydanı
Balıkesir
Kocaeli
Kocaeli
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığı için yıkılan eski Valilik binası önünde düzenlenen törenle anıldı.
Osmaniye
Ardahan Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene gaziler de katıldı.
Bingöl
Adıyaman
Kırklareli'nde saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla törene katılan gaziler saygı duruşunda bulundu.
Kırıkkale - Cumhuriyet Meydanı
Yozgat
Manisa
Niğde
Muğla’da düzenlenen Sualtı Dalış Turizmi Çalıştayı sonunda, Muğla Valiliği, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Türkiye Turizmi ve Geliştirme Ajansı (TGA), Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı (DEGAK Timleri) ve dalış eğitmenleri; Fethiye Dalyan Koyu'nda anı dalışı gerçekleştirdi. Dalgıçlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü nedeniyle düzenledikleri anma programı kapsamında, su altında Atatürk posterli Türk bayrağı açtı.
Mersin
Sivas
Sinop
Sinop
Uşak
Uşak
Azerbaycan - Bakü
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Irak'ta, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle anıldı. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ın ev sahipliğindeki törene büyükelçilik görevlileri ve Irak'taki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.
Kazakistan’ın başkenti Astana’daki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törene Büyükelçi Mustafa Kapucu ve eşi Ahu Kapucu, büyükelçilik görevlileri, Türk kurumlarının temsilcileri, Türk vatandaşları ve davetliler katıldı. 09.05’te bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende İstiklal Marşı ile Kazakistan Milli Marşı okundu.
Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliğinde düzenlenen törene, Büyükelçi İrfan Neziroğlu, büyükelçilik çalışanları ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.
İlgili Haberler
- Ekrem İmamoğlu’ndan yapay zeka kullanılarak hazırlanan 10 Kasım paylaşımı!
- Ünlü isimlerin '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' paylaşımları
- 10 Kasım’da Atamızı saygıyla anıyoruz: En anlamlı mesajlar ve sözler
- Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz... Devlet erkanı Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Berat Albayrak hakkında yeni iddia
- 'Soba' faciasında annenin ifadesi ortaya çıktı
- İlk çıktığında Bitcoin'e 100 TL yatırmış olsaydınız!
- Özel'den asgari ücret için açık çağrı
- Motorcular şikayetçi oldu!
- Bahçeli'nin azarladığı gazeteci konuştu
- İstanbul'dan kaçanlar 5 kente akın etti
- 12 ve 13 yaşında bebek doğuran çocuklar
- O soru kızdırdı, gazeteciyi azarladı!
- Cep telefonunuzun izlendiğini nasıl anlarsınız?