Türkiye Ata'sını andı: Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta hayat durdu...

Kazakistan’ın başkenti Astana’daki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törene Büyükelçi Mustafa Kapucu ve eşi Ahu Kapucu, büyükelçilik görevlileri, Türk kurumlarının temsilcileri, Türk vatandaşları ve davetliler katıldı. 09.05’te bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende İstiklal Marşı ile Kazakistan Milli Marşı okundu.