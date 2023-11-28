Uludağ semalarında mercek bulutu görüldü

Bursa semalarında Uludağ'ın üzerinde sabah saatlerinde mercek bulutu oluştu.

AA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 10:20
Uludağ semalarında mercek bulutu görüldü
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Bursa'nın Uludağ ilçesinde sabah saatlerinde mercek bulutu görüldü. Kentin birçok noktasından görülebilen mercek bulut yaklaşık 1 saat sonra kayboldu.

Yurttaşlar, mercek bulutu cep telefonlarıyla görüntüledi.

MERCEK BULUTU NASIL OLUŞUR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucunda oluşuyor. Engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın gerçekleştiğini gösteriyor. Orografik (yeryüzü yükseltileri) bir olayın sonucu olan bu bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.


Uludağ mercek bulutu

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