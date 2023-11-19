Uludağ’da kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti

Türkiye’nin gözde kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti. Küreme araçlarının aralıksız çalıştığı Uludağ yollarında, jandarma ekipleri kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi.

İHA
Yayınlanma: 19.11.2023 - 10:39
Uludağ’da kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti
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Uludağ kış sezonunu hızlı açtı. Kasım ayının 16’sında ilk kar yağışıyla birlikte aralıklarla devam eden yağış, dün gece etkisini iyice gösterdi.

KAR KALINLIĞI 52 CM OLDU

Kar kalınlığının meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre son ölçümlerde 52 santimetre olduğu açıklandı. Kar küreme ve iş makinelerinin yol kapanmaması için aralıksız çalışmalarını sürdürdü. 

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı Uludağ yolunda, kar lastiği veya zinciri olmayan araçların geçişine izin verilmiyor. Geceden Uludağ’a gelen yurttaşlar, çadırlarında yaptıkları konaklayarak sezonun açılışını yapmış oldu.

Gece hava sıcaklığının eksi 14 dereceye kadar düştüğü gün içerisinde de sıcaklığın eksi 10 dereceye kadar yükseldiği Uludağ’da, tipi şeklinde yağan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığının kısa sürede 1 metreyi geçmesi bekleniyor.

Binalardan sarkan buzların ise kısa sürede oluşması, havanın ne kadar soğuk olduğunu gözler önüne serdi.


Uludağ kar yağışı

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