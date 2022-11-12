Şakir Özkan Torunlar kimdir, kaç yaşında? Şakir Özkan Torunlar nereli?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İsrail Büyükelçisi olarak atan Şakir Özkan Torunlar'ın yaşamı ve kariyeri merak edildi. Peki, Şakir Özkan Torunlar kimdir, kaç yaşında? Şakir Özkan Torunlar nereli?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, İsrail'e 4 yılın ardından büyükelçi atandığı duyuruldu. Yayımlanan karara göre, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ne Şakir Özkan Torunlar'ın görevlendirilmesine karar verildi. Bu kararla birlikte Şakir Özkan Torunlar'ın hayatı merak edildi. İşte ayrıntılar...
ŞAKİR ÖZKAN TORUNLAR KİMDİR?
Şakir Özkan Torunlar, 1960 senesinde Mersin'de doğdu. TED Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitimine başlayıp, buradan 1982 yılında mezun oldu. Torunlar, Dışişleri Bakanlığı'na 1983 yılında girmiş, çeşitli dış görevlerde bulundu. Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerinde çalışmalar yürüttü. Torunlar, 2008-2010 yılları arasında Bangladeş Büyükelçisi olup, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini üstlendi. 2014'ten beri Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürüdür. 17 Ocak 2017 - Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi olan Torunlar, 2021'den beri Dış Politika Danışma Kurulu üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilen Torunlar, Ekim 2022'de Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçisi olarak atandı. Ayrıca, İsrail'e 2018'den bu yana atanan ilk büyükelçi oldu.
ÖZEL YAŞAMI
Şakir Özkan Torunlar, evli ve bir çocuk babasıdır.
Video Haberler
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
En Çok Okunan Haberler
-
- Maçoğlu'na bardak fırlattılar!
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- Avrasya Araştırma son anketi açıkladı
- Müge Anlı'nın programında 'çoklu ilişki' itirafı
- Kolivar'dan yeni açıklama
- Metrobüste 'taciz iddiasına' linç girişimi
- Erzincan'da korkutan deprem
- 'Evrim bir delile dayanmıyor'
- Cem Özer'den yıllar sonra gelen kavga itirafı
- Rus turistin darbettiği işletmeci yaşamını yitirdi!