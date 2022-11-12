Şakir Özkan Torunlar kimdir, kaç yaşında? Şakir Özkan Torunlar nereli?

12 Kasım 2022 Cumartesi, 12:53

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, İsrail'e 4 yılın ardından büyükelçi atandığı duyuruldu. Yayımlanan karara göre, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ne Şakir Özkan Torunlar'ın görevlendirilmesine karar verildi. Bu kararla birlikte Şakir Özkan Torunlar'ın hayatı merak edildi. İşte ayrıntılar...

ŞAKİR ÖZKAN TORUNLAR KİMDİR?

Şakir Özkan Torunlar, 1960 senesinde Mersin'de doğdu. TED Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitimine başlayıp, buradan 1982 yılında mezun oldu. Torunlar, Dışişleri Bakanlığı'na 1983 yılında girmiş, çeşitli dış görevlerde bulundu. Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerinde çalışmalar yürüttü. Torunlar, 2008-2010 yılları arasında Bangladeş Büyükelçisi olup, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini üstlendi. 2014'ten beri Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürüdür. 17 Ocak 2017 - Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi olan Torunlar, 2021'den beri Dış Politika Danışma Kurulu üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilen Torunlar, Ekim 2022'de Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçisi olarak atandı. Ayrıca, İsrail'e 2018'den bu yana atanan ilk büyükelçi oldu.

ÖZEL YAŞAMI

Şakir Özkan Torunlar, evli ve bir çocuk babasıdır.