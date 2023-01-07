Sinan Sardoğan kimdir? Sinan Sardoğan tutuklandı mı?

Yayınlanma: 07.01.2023 - 14:34

Güncelleme: 07.01.2023 - 14:34

Tokat'ta 65 yaşındaki Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili televizyon programına çıkan Sinan Sardoğan izleyicileri ve programın sunucusu Müge Anlı'yı çileden çıkarmıştı.

SİNAN SARDOĞAN KİMDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan kayıp Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan'la ilgili ortaya atılan iddialar izleyenlerin kanını dondurdu.

Arife Gökçe'ye çirkin mesajlar atan Sinan Sardoğan'ın belli bir yaşın üstündeki birçok kadını taciz ettiği ortaya çıktı.

Çok sayıda kadın bağlanarak Sardoğan'ın tacizci olduğunu söyledi. Sardoğan ise günlerdir kayıp olan 64 yaşındaki Arife Gökçe olayına ilişkin verdiği çelişkili ifadelere rağmen iddiaları yalanladı.Programda Sardoğan'ın bacaklarına baktığını söyleyen Anlı, ''Bakma bacağıma. Bacağıma bakıyorsun, sakın bakma. Sana var ya bir uçarım buradan, yararım senin beynini'' diyerek tepki gösterdi.

23 SUÇ KAYDI

Öte yandan Anlı, Sinan Sardoğan'ın 23 tane suç kaydı olduğunu, 3 kez kadın kaçırdığını, 5 kez taciz suçu işlediği ve tek cezasının izinsiz odun kesmekten 19 gün ceza almak olduğunu duyurdu.

SİNAN SARDOĞAN TUTUKLANDI MI?

Firuzköy Mahallesi'nde 3 Ekim 2018'de çocuğa yönelik cinsel istismar suçuyla ilgili çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bir televizyon programına katılan kişinin eşkalini inceledi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, Arife Gökçe'nin Tokat'ın Almus ilçesinde kayıp olarak aranmasıyla ilgili televizyon programına katılan şüpheli Sinan Sardoğan'ın eşkal bilgileri ve yapılan teşhisinde 2018'de Avcılar'daki cinsel istismar olayının faili olduğu belirlendi.

Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ARİFE GÖKÇE NASIL KAYBOLDU?

Tokat'ın Almus ilçesi Ataköy beldesinde eşiyle yaşayan, 5 çocuk 12 torun sahibi Arife Gökçe 17 Aralık 2022'de kahvaltı yaptıktan sonra evden ayrılmış, bir daha dönmemesi üzerine yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı. Sinan Sardoğan Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili televizyon programına katıl