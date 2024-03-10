Zafer Partililer aday tanıtım toplantısında birbirine girdi: 'Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın katılımıyla gerçekleştirilen Kocaeli aday tanıtım toplantısında partililer arasında yumruk ve tekmeli kavga çıktı. Kavgayı bağırarak yatıştıran Ümit Özdağ, ''Terbiyesiz adamlar, Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?'' dedi.

İHA
Yayınlanma: 10.03.2024 - 10:23
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31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala Zafer Partisi Kocaeli'de aday tanıtım toplantısı düzenledi. 

Başiskele ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen programda Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz’un konuşması esnasında partililer arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. 

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda arbede yaşanırken, bazı partililer yumruk ve tekmelerle birbirine girdi.

“TERBİYESİZ ADAMLAR”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kavga eden partililere şunları söyledi:

“Ne yapıyorsunuz siz, hepiniz susun, oturun yerinize. Herkes yerine otursun. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Herkes yerine geçsin, bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Terbiyesiz adamlar Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri? Herkes içeriye, konuşacağım beni dinleyeceksiniz."


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