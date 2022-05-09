Ümit Özdağ, katıldığı panelde protesto edildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenen ve katılımcısı olduğu panelde üniversite öğrencileri tarafından protesto edildi. Eylemciler yaptıkları protestoda 'Faşizme karşı omuz omuza' sloganları atarken, yaşanan eyleme özel güvenlik müdahale etti.

cumhuriyet.com.tr
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 20:42
Ümit Özdağ, katıldığı panelde protesto edildi
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Son dönemde sığınmacılara yönelik açıklamaları ile gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bilkent Üniversitesi'nde katılımcısı olduğu panelde protesto edildi. 

''FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA''

Öğrenci Faaliyeti üyesi bir grup öğrenci protesto ettikleri panelde ''Faşizme karşı omuz omuza'' sloganı atarken; sosyal medyadan da açıklama yapıldı. 

Öğrenci Faaliyeti'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, ''Bilkent Üniversitesi’nde üniversiteliler olarak Ümit Özdağ’ın katılımcı olduğu panelde, “Faşizme karşı omuz omuza!” sloganları ile Özdağ’ın bir süredir sistematik olarak yaptığı ırkçılığı ve mülteci düşmanlığını protesto ettik. Üniversitelerde ırkçılığa izin vermeyeceğiz'' ifadelerini kullandı. 


Ümit Özdağ sığınmacı mülteci

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