Ümit Özdağ, katıldığı panelde protesto edildi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenen ve katılımcısı olduğu panelde üniversite öğrencileri tarafından protesto edildi. Eylemciler yaptıkları protestoda 'Faşizme karşı omuz omuza' sloganları atarken, yaşanan eyleme özel güvenlik müdahale etti.
Son dönemde sığınmacılara yönelik açıklamaları ile gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bilkent Üniversitesi'nde katılımcısı olduğu panelde protesto edildi.
''FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA''
Öğrenci Faaliyeti üyesi bir grup öğrenci protesto ettikleri panelde ''Faşizme karşı omuz omuza'' sloganı atarken; sosyal medyadan da açıklama yapıldı.
Sloganlar atıldı, güvenlik müdahale etti— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 9, 2022
Ümit Özdağ, katıldığı panelde protesto edildi
Öğrenci Faaliyeti'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, ''Bilkent Üniversitesi’nde üniversiteliler olarak Ümit Özdağ’ın katılımcı olduğu panelde, “Faşizme karşı omuz omuza!” sloganları ile Özdağ’ın bir süredir sistematik olarak yaptığı ırkçılığı ve mülteci düşmanlığını protesto ettik. Üniversitelerde ırkçılığa izin vermeyeceğiz'' ifadelerini kullandı.
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