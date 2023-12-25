Yıllar önce bilinmiş! Hafize Gaye Erkan paylaşımı gündem yarattı

İş insanı Leyla Alaton'un 2014 yılında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2023 - 11:19
Yıllar önce bilinmiş! Hafize Gaye Erkan paylaşımı gündem yarattı
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Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton'un, 2014 yılında Twitter hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

Leyla Alaton'un, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili mesajı sosyal medyada gündem yarattı.

Alaton, 2014 yılında Twitter hesabı üzerinden Hafize Gaye Erkan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Adını not alın. Kendisi bir gün bu ülkede bakanlık yapacaktır. Bundan hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

SEÇİMLERİN ARDINDAN ATANDI

Hafize Gaye Erkan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Merkez Bankası'nın yeni başkanı yapıldı.

Amerika'da uzun yıllar ekonomi üzerine görevler icra eden Gaye Erkan, TCMB Başkanlığına Şahap Kavcıoğlu'nun yerine getirilmişti.


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