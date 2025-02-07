Ümit Özdağ'ın 90 yaşındaki annesi Silivri'ye cezaevi ziyaretine gitti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 90 yaşındaki annesi Gönül Özdağ, Silivri'ye cezaevi ziyaretine gitti.

Ümit Özdağ'ın 90 yaşındaki annesi Silivri'ye cezaevi ziyaretine gitti
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ANKA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 09:44

Ankara'da 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlaması ile tutuklandı.

Özdağ'ın 90 yaşındaki annesi Gönül Özdağ, bu sabah saat 09.00'da Silivri'de cezaevi ziyaretinde bulundu.


Etiketler: #Ümit Özdağ #Ankara

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