Ümit Özdağ'ın 90 yaşındaki annesi Silivri'ye cezaevi ziyaretine gitti
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 90 yaşındaki annesi Gönül Özdağ, Silivri'ye cezaevi ziyaretine gitti.
Ankara'da 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlaması ile tutuklandı.
Özdağ'ın 90 yaşındaki annesi Gönül Özdağ, bu sabah saat 09.00'da Silivri'de cezaevi ziyaretinde bulundu.
Etiketler: #Ümit Özdağ #Ankara
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