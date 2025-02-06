Ümit Özdağ'ın 90 yaşındaki annesi cezaevi ziyaretine gidecek
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 90 yaşındaki annesi Gönül Özdağ, Silivri'ye cezaevi ziyaretine gidecek.
Ankara'da 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlaması ile tutuklandı. Özdağ'ın annesinin cezaevi ziyareti tarihi belli oldu.
Gönül Özdağ, yarın saat 09.00'da Silivri'de cezaevi ziyaretinde bulunacak.
Etiketler: #gönül özdağ #Ümit Özdağ #Zafer Partisi
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