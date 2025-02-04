Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, resmi sosyal medya hesabından tutukluluğuna itiraz başvurusunun reddedildiğini duyurdu.
Özdağ'ın hesabından yapılan açıklama şöyle:
"30 Ocak Perşembe günü İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğine, tutukluluğa ilişkin yaptığımız itiraz başvurusu hakkında, itirazı inceleyecek olan üst derece mahkemesi tarafından 'itirazın reddine, tutukluluğumun devamına' karar verilmiş.
Öcalan için düşman ceza hukuku uygulaması ile rehin tutulmaya devam ediliyorum. Yaşasın milli, üniter, laik Türkiye Cumhuriyeti!"
30 Ocak Perşembe günü İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğine, tutukluluğa ilişkin yaptığımız itiraz başvurusu hakkında, itirazı inceleyecek olan üst derece mahkemesi tarafından "itirazın reddine, tutukluluğumun devamına" karar verilmiş.— Ümit Özdağ (@umitozdag) February 3, 2025
Öcalan için düşman ceza hukuku uygulaması ile… pic.twitter.com/0pyy7Qdr9z
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