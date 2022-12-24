Ümraniye, Konya, Mamak ve şimdi de Beykoz...: Hayvanlar barınaklarda öldürülüyor
Barınaklarda hayvanların öldürülmemesi ve kötü muamele görmemesi için yurttaşlar çözüm beklerken, bu sefer de Erdoğan’ın örnek gösterdiği AKP’li Beykoz Belediyesi’nde benzer bir katliam yaşandı. Barınağın eski veteriner hekiminin iddiaları üzerine hayvanseverler barınak önünde nöbet başlattı.
AKP’li İstanbul Ümraniye Belediyesi’nin hayvan bakımevinde yaşanan katliamları gazetemiz 15 Kasım’da gündeme getirdi. Olayın üzerinden birkaç gün geçmeden bu sefer de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Belediyeler, barınaklar inşa ederek başıboş sokak hayvanlarını toplamalı. Konya Büyükşehir Belediyemizin çok örnek bir çalışması var” övgüleriyle bahsettiği Konya barınağında bir köpek, çalışan tarafından kafasına kürekle vurularak öldürüldü. Ardından yine Ankara’da da AKP’li Mamak Belediyesi ekiplerinin, küpeli sokak köpeklerini toplarken ikisini şiddet uygulayarak öldürdüğü iddia edildi.
ESKİ ÇALIŞAN PAYLAŞTI
Türkiye bunları konuşurken, Erdoğan’ın ‘Yerinde inceledim’ dediği ve örnek gösterdiği Beykoz Belediyesi’nin barınağında yaşananlar da gündeme geldi. Barınakta çalışan eski veteriner hekimin birçok hayvanın öldürüldüğünü, hayvanların kalbine çamaşır suyu enjekte edildiğini, hayvanların canlı olarak morga atıldığını iddia etmesi üzerine yurttaşlar barınak önünde toplandı.
AKP’li belediyeden de tıpkı Ümraniye Belediyesi gibi çekilen görüntülerdeki hayvanların çeşitli yerlerinde araba çarpması, başka hayvanların saldırması, hastalıklar gibi sebeplerle ölmüş ve merkezimize getirilmiş ya da ağır yaralı olarak getirilip tüm müdahalelere karşın kurtarılamayan hayvanlar olduğu söylendi. Görselleri yayınlayan veteriner hekim için ise, “Görüntüler, iş akdi tarafımızca sonlandırılan veteriner hekim E.K. tarafından mevzuat gereği çekilmiştir. Hapis cezası bulunan E.K.’nın adli kaydı kamu kurumunda çalışmasını imkansız kılınca, iş akdi feshedilmiştir. Bunun üzerine E.K. çektiği fotoğrafları servis etmiştir” denildi.
‘NÖBET DEVAM EDECEK’
İddiaların ardından yaklaşık üç gündür barınak önünde toplanan yurttaşlar, dün de nöbetini sürdürdü. Hayvanseverlerden ve nöbet tutanlardan olan Emre Akkuş, “Üç gündür gece gündüz demeden burada nöbet tutuyoruz. 40’a yakın araç geldi. 94 yaşında bir teyzemiz var. Ben de 7 aylık bebeğimle burada bekliyorum. Büyük küçük herkes burada hayvanların hakkını savunuyor. Eski hekimin iddialarını kime sorsak yanıtsız kaldı” dedi.
Barınak dışında bulunan kulübelerin de toplatıldığını dile getiren Akkuş, “Ormanın içersinde yaşayan birçok hayvan var. Buna karşın belediye kulübeleri toplatmış. İstanbul’un birçok yerinden yeni kulübeler getirerek yerlerine yerleştirdik. Nöbetimiz burada devam edecek. Katliama sessiz kalamayız” diye konuştu.
YARIN MİTİNG VAR!
25 Aralık’ta (yarın) saat 13.00’de yurttaşlar ve birçok sivil toplum kuruluşu, Yenikapı Miting Alanı’nda toplanarak sokak hayvanlarının öldürülmesine, kötü muamele görmesine karşı bir araya gelecek.
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