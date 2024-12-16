Ümraniye metro istasyonunda gerilim: Silah çeken zanlı tutuklandı!
Ümraniye'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait metro kumanda merkezinde silahıyla güvenlik görevlisini rehine alma girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Parseller Mahallesi'nde bulunan Behiç Erkin Metro Kumanda Merkezi'ne gelen şüpheli, güvenlik personelini rehin almaya çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi ikna ekmek için uğraştı.
Bu sırada polis ekiplerine silahıyla ateş açmaya çalışırken, silahı ateş almayan zanlı yakalandı.
Olayda kullandığı silahla gözaltına alınan şüphelinin Y.K. olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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