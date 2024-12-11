Ankara Batıkent metro istasyonunda yangın!

Yayınlanma: 11.12.2024 - 20:18

Güncelleme: 11.12.2024 - 20:18

Bugün saat 17.30 sıralarında Yenimahalle ilçesinde bulunan Batıkent metro istasyonunda ray hattı üzerindeki elektrik kablolarında meydana gelen patlama sonrasında yangın çıktı. Yangın, istasyonda bulunan vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadığı öğrenildi.

Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken, kablolarda meydana gelen patlamanın sebebi hakkında inceleme başlatıldı.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan ilk açıklamada Batıkent Metro İstasyonu'nda meydana gelen elektrik arızası nedeniyle Batıkent, Batımerkez ve Botanik istasyonlarının, arıza giderilene kadar hizmet veremeyeceği belirtildi. İstasyondan tahliye edilen yolcular için ek otobüs seferleri düzenlendi.

EGO'dan yapılan 2'nci açıklamada ise arızanın giderildiği ve seferlerin normale döndüğü ifade edildi.