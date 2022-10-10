Ümraniye’de bahçe duvarı çöktü: 1 yaralı
Ümraniye’de tadilat yapılan tek katlı gecekondudan çıkarılan toprağın üzerine bırakıldığı bahçe duvarı çöktü. Bu sırada yoldan geçen Derya Mürteze yaralandı.
İstanbul Ümraniye'de iddiaya göre, tek katlı gecekonduda tadilat çalışması sırasında çıkartılan toprak bahçeye döküldü. Toprağın ağırlığına dayanamayan bahçe duvarı çöktü. Bu sırada yoldan geçen Derya Mürteze'nin bacağı çöken duvarın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla duvarın altında kalan ayağı kurtarılan Mürteze, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Mürteze'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Derya Mürteze'nin teyzesi Naime Sezgin, "Telefonla komşular beni aradı. Geldim baktım yerde bileği kırık gibi duruyordu. Dokunmayın diye bağırıyordu. Allah yardımcısı olsun. Bileği kırık sanırım, çünkü parmakları yana yatmıştı. Kolunda ezikleri mevcuttu" dedi.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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