Kars'ta otomobil, bahçe duvarına çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
Kars'ta, kontrolden çıkıp, bahçe duvarına çarparak hurdaya dönen otomobilde 4 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk da ağır yaralandı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında, Kars merkezde bulunan Mihralibey Köprüsü yakınlarında meydana geldi.
Alperen Demiral yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Hurdaya dönen aracın sürücüsü Alperen Demiral ile Volkan, Elif Demiral ve Tekin Alın'ın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki çocuk ise ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Video Haberler
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
En Çok Okunan Haberler
- Elektrik fiyatlarına rekor zam!
- Doğalgaza da rekor zam!
- Omicron varyantına karşı yeni umut
- Yeni yıl rekor zamla geliyor
- Kara kış başlıyor: 2022'ye zamlarla girdik!
- Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a sert yanıt
- Yılın son anketinden Erdoğan'a kötü haber
- Avrasya Tüneli ve köprülere zam
- İşte kazanan şanslı numaralar
- Araç sahiplerine bir kötü haber daha