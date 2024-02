CHP'nin Ümraniye'den aday gösterdiği Aykut Erdoğdu'dan ilk açıklama

Yayınlanma: 13.02.2024 - 10:01

Güncelleme: 13.02.2024 - 12:36

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) henüz açıklanmamış olan ilçeler arasında olan Ümraniye'de sis perdesi dün aralandı.

CHP Parti Meclisi'nde (PM) Aykut Erdoğdu Ümraniye adayı olarak gösterildi.

2023 genel seçimlerinin partilere göre oy dağılımında AKP yüzde 40,33, CHP yüzde 26,50, İYİ Parti yüzde 7,60, MHP 6,30 oy almıştı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Adaylığın resmileşmesinin ardından Erdoğdu kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Adaylığın resmileşmesinin ardından Erdoğdu kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erdoğdu'nun açıklaması şu şekilde:

ÜMRANİYE

Parti Meclisimiz tarafından CHP olarak hiç kazanamadığımız Ümraniye ilçemize belediye başkanı adayı gösterildim. Bu onurlu görevi bana layık gören Parti Meclisimize teşekkür ediyorum.

Ümraniye Belediyesini kazanıp 5 yıl içinde Ümraniye’yi İstanbul’un en güzel en huzurlu en yaşanabilir ilçelerinden biri yaptıktan sonra görevi genç kardeşlerimize bırakmak üzere adaylık teklifini kabul ettim.

Önümüze gelen anketlere göre şu an için Ümraniye’de başa baş bir yarışın içindeyiz. Planlı, programlı ve samimi bir kampanya ile seçimi kazanacağımızı ön görüyorum.

Bizim kampanyamız sade, pozitif ve etkili olacak. Mecbur kalmadıkça sataşmalara cevap vermeyecek rakiplerimizle ilgili konuşmayacağız. Biz sadece ne yapacağımızı anlatacağız.

Ben 15 yıl Başbakanlık Hazine Müsteşarlığında bürokrat olarak çalıştım. Burslu olarak ABD’nin ve İngiltere’nin en iyi okullarında uzmanlık eğitimleri aldım ve yüksek lisans yaptım.

Uluslararası yetki belgesi olan bir denetçiyim. IMF, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği projelerini hem uyguladım hem de denetledim. 3 Dönem Milletvekilliği 2 dönem Genel Başkan Yardımcılığı yaptım. Bütün bu tecrübemle önümüzdeki 5 yıl Ümraniye için çalışacağım.

Bundan sonra Ümraniye’de yaşayan her çocuğun yemeğinden kıyafetine, derslerinden, oyununa kadar her konu aileleriyle birlikte bizim de sorumluluğumuz olacak. Çocuklarımızın gelişimini dijital teknolojiler ve veri ile takip edip her aşamamızda ailelerimizi bilgilendirerek onları hayata birlikte hazırlayacağız.

Ümraniye’de sınavlara hazırlanan her gencimizin yanında biz olacağız. En iyi okullara girmeleri ve bu okullarda iyi eğitim almaları için belediye imkanları dahilinde elimizden geleni yapacağız.

İş arayan her gencimiz için kurumsal Şirketlerle biz görüşecek ve gençlerimize en yüksek ücretli en prestijli işleri biz bulacağız. İhtiyacı olan gençlerimizi önce eğitime alıp kollarına altın bileziği takıp meslek sahibi yaptıktan sonra iş bulmalarını sağlayacağız.

Evlenip yuva kurmak isteyen gençlerimiz sağdıçları gibi yanlarında belediyemizi görecekler. Çocuk sahibi olan anne babaları ilk biz tebrik edecek bebeğin ilk ihtiyaçlarını biz göreceğiz.

Yaşlılarımıza evlat, yalnız kalanlarımıza yoldaş, dertlilerimize derman olacağız. Bizler Ümraniye’de büyük bir kent içinde ama küçük bir köy huzurunda yaşayacağız. Bunun tek yolu halden anlama, kalenderlik, yardımlaşma ve dayanışma. İyilik yaptıkça büyüyecek ve sokaklarımızda huzuru hissedeceğiz.

Ümraniye belediyesi temiz, şeffaf, yolsuzluktan ve israftan ari bir belediye olacak. Allah’ın izni kuvvetiyle çalmadan çalışmanın mümkün olduğunu göstereceğiz. Helâl çalışmanın bereketini göreceksiniz. İşte bu beni çok heyecanlandırıyor.

Otopark sorunundan imar sorununa çözeceğimiz çok sorun, yapacağımız çok iş var. Bunlar yorulmayacağımız kadar keyifli işler. Bizim Halkımızdan beklediğimiz en büyük ikramiye samimi bir gülümseme olacak.

Ümraniye Belediye Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım’a hizmetleri için teşekkür ediyorum. Tüm belediye başkan adaylarımıza başarılar diliyorum.

Selam ve Saygılarımla

NOT: Bu gönderinin altında bir dolu olumsuz yorum veya hakaret görebilirsiniz. Ülkemizin çok ağır ekonomik ve siyasi krizden geçtiğini birçok yurttaşımızın psikolojisinin bozulduğunu unutmayın. Görevlendirilmiş trollere hak ettikleri kadar değer verin. Gerçek hayat sokakta bizi bekliyor. Biz yolumuza bakalım.