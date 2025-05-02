Ümraniye'de 'gülümseyen kadınlara' sansür: 'Toplumun ahlakını bozan...'
Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ümraniye'de bir kozmetik firmasının afişlerinin sansürlendiği görüntüleri paylaştı. Bir reklam panosunda yer alan fotoğrafların üzerine "Toplumun ahlakını bozan içerikler görmek istemiyoruz" yazıldı.
Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ümraniye'de bir kozmetik firmasının afişlerinin sansürlendiği görüntüleri paylaştı.
Bir reklam panosunda yer alan fotoğrafların üzerine "Toplumun ahlakını bozan içerikler görmek istemiyoruz" yazısının yer aldığı bir çıkarma yapıştırıldı.
Okuducu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Gülümseyen iki kadın...
Sadece gülümseyen iki kadın.
Kadının görünürlüğüne bile katlanamayan bir anlayışın hedefinde.
Bugün Ümraniye'de "toplumun ahlakını bozan içerikler görmek istemiyoruz" yazan görseller ile, gülen kadın fotoğraflı reklamlarının üzeri kapatıldı.
Yakın zamanda Üsküdar'da ve İstanbul'un çeşitli köşelerinde benzer provokasyonları görmüştük.
Bunu bir gurup gericinin yaptığını ve önemsenmemesi gerektiğini düşünebilirsiniz. Toplumun tamamına maletmememiz gerekir. Doğru!
Peki bu ülkede organize şekilde gerçekleştirilen bir eylemle "ahlak bekçileri" kadın düşmanlığını sürdürürken bunu görmezden mi geleceğiz?
Cumhuriyetin kadın erkek eşitliği üzerinde temellendirdiği tüm uygulamalarını hedef tahtasına oturtan bu anlayışa karşı sessiz mi kalacağız? Tabi ki hayır...
Bu eylem Kadın bedeni, kimliği ve emeğine yönelik saldırılardan sadece biri. :'Kadın herkesin içinde kahkaha atmayacak, kadın iffetli olacak." Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya satılıktır ya kiralıktır” "Her çalışan kadın, gözü doymamış erkek demektir. Bir kadın çalışmayı tercih ederek fuhuşa hazırlık yapmış olur" gibi nice söz bu anlayışı taşıyanlar tarafından kesintisiz olarak dile getirilmiş ve bu iklim beslenmiştir.
Hergün iki kadının katledildiği iklim bu çarpık ahlak anlayışının sonucudur. Kınıyoruz!"
Gülümseyen iki kadın...— Bulut Can Okuducu (@bulutcanokuducu) April 29, 2025
Sadece gülümseyen iki kadın.
Kadının görünürlüğüne bile katlanamayan bir anlayışın hedefinde.
Bugün Ümraniye'de "toplumun ahlakını bozan içerikler görmek istemiyoruz" yazan görseller ile, gülen kadın fotoğraflı reklamlarının üzeri kapatıldı.
Yakın… pic.twitter.com/rp9W4OieZb
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