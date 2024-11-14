Ümraniye’de marangoz atölyesinde yangın!

Yayınlanma: 14.11.2024 - 14:49

Güncelleme: 14.11.2024 - 16:03

Yangın, Ümraniye Acısu Caddesi üzerindeki bir binanın bodrum katında bulunan S.D. isimli yurttaşa ait marangoz atölyesinde saat 12.00 sıralarında çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı.

Maddi hasara neden olan yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.