Ümraniye'de otomobil emniyet şeridindeki minibüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Yayınlanma: 29.05.2023 - 07:33

Güncelleme: 29.05.2023 - 07:33

Ümraniye TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde saat 23.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. İddiaya göre Yasin Apaydın'ın kullandığı 34 JS 7529 plakalı otomobil, makas atarak ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Ardından takla atarak sürüklenen otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan 34 FTN 321 plakalı minibüse vurdu.

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobilin sürücüsü Yasin Apaydın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada minibüsün içerisindeki 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden sürücü Yasin Apaydın’ın cenazesi olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza sırasında minibüsün içerisinde bulunan Ercan Kadıoğlu, "Biz arabanın içinde oturuyorduk, kurtarıcı bekliyorduk. Arıza yapmıştı, firenler patlamıştı. Bekliyorduk kurtarıcıda gelmek üzereydi. Arabanın içerisinde otururken, bir anda vurdu. Ne olduğunu anlamadık. Bir arkadaş gelip kapıyı açtı, bizi çıkardı. Vuran arkadaşta ölmüş, arkadan gelen arkadaşlar söyledi, makas atarak geliyormuş. Ama bilmiyorum ben hiçbir şey anlamadım. Biz arabada 3 kişiydik. Bir arkadaş kaburgalarından, biri de ayağından yaralandı’’ şeklinde konuştu.

Kaza nedeni ile TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların çekiciler yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.



