Ümraniye'de polis kurşunuyla ölen sürücüyle ilgili soruşturma başlatıldı

21 Eylül 2022 Çarşamba, 12:14

Ümraniye'ye bağlı Esenşehir Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda dün saat 15.15 sıralarında, denetim yapan polis ekipleri, Yavuz Genç'in kullandığı bir otomobili durdurdu. Sürücüye hacizli olduğu tespit edilen otomobilin trafikten men edileceği açıklandı.

Polis işlemleri yaptığı sırada sinirlenen sürücü Yavuz Genç, önce otomobilini yaktı sonra da elindeki bıçakla müdahale etmek isteyen itfaiye görevlileri ve polise saldırdı. Polis havaya ateş açarak Yavuz Genç'i durdurmaya çalıştı. Ancak kontrol edilemeyen sürücüye polis tarafından ateş açıldı. Hastaneye kaldırılan Yavuz Genç'in hayatını kaybederken, polisin açtığı ateş sırasında seken kurşunlar 3 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Polis, Yavuz Genç ile birlikte polis ekiplerine saldırdığı iddia edilen diğer arkadaşını da gözaltına aldı.

VALİLİK: SALDIRMAYA DEVAM EDİNCE VURULDU

İstanbul Valiliği de olay üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, "saat 17.00 sularında Ümraniye ilçesinde yapılan trafik uygulamasında, şüphe üzerine durdurulan bir aracın hacizli yakalama kararı gereğince trafikten men işlemi başlatıldığı esnada, araçta bulunan Y.G. ve A.G'nin işlemlerin yapılmasına engel olmak için mukavemet gösterdiği ve aracı yanıcı maddeyle ateşe verdiği" belirtildi.

"Yangını söndürmek üzere çağrılan itfaiye ekibi ve görevli polislere taş ve bıçak ile saldıran şahısların önce sözle uyarıldığı, yapılan uyarılara mukavemetle karşılık vermeleri üzerine görevli polislerce havaya uyarı ateşi açıldığı" kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan tüm uyarılara rağmen bıçak ile saldırmaya devam eden Y.G. adlı şahıs vurularak etkisiz hale getirilmiş, sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olay esnasında seken mermilerden 3 vatandaşımız hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmış olup, hastanede tedavileri devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Olay üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, sürücünün ölümüyle sonuçlanan polis müdahalesiyle ilgili kapsamlı inceleme yapılacağı öğrenildi.



