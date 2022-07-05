Ümraniye'de ’yol verme’ tartışması: Aracı yumruklandı, şişe fırlattı
Ümraniye’de servis sürücüsü ile TIR sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, servis sürücüsü, TIR sürücüsünün kapısını yumruklayınca TIR şoförü ise servis sürücüsüne cam şişe fırlattı.
Olay geçtiğimiz günlerde Ümraniye’de öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, servis aracı sürücüsü ile tır sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada servis sürücüsü, TIR sürücüsünün kapısını yumruklayınca TIR şoförü ise servis sürücüsüne cam şişe fırlattı. Olayı gören diğer sürücüler kavgayı ayırmak için araya girdi. Kavga nedeniyle trafik oluşurken sürücüler duruma korna çalarak tepki gösterdi.
Yaşanan o anlar yurttaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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