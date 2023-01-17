Ümraniye'deki cinayette yeni ayrıntılar: Otomobilinden 3 silah 100 mermi daha çıkmış
İstanbul Ümraniye'de yol verme kavgasıyla başlayan tartışmanın ardından kavgayı ayırmaya gelen esnafla tartışarak tabancayla 4'ü ağır 6 kişiyi yaraladıktan sonra silahını düşürünce öldürülen Emrah Güner (34) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Emrah Güner'in otomobilinde yapılan aramada atış eğitmeni eşine ait olduğu öğrenilen 3 tabanca ve 100 mermi bulundu.
Ümraniye, Saray Mahallesinde bulunan Sanayi sitesinde dün meydana gelen olayda Emrah Güner, araçla yol verme yüzünden A.K. ile yol tartışmasına girmişti.
Kısa bir tartışmanın ardından A.K. olay yerinden ayrılırken, Emrah Güner bu kez kavgayı ayırmaya çalışan sanayi esnafı ile tartışmaya başlamıştı.
KALABALIĞA ATEŞ AÇTI
Kavga sırasında bir anda silahı çeken Emrah Güner kalabalığa doğru ateş açmıştı. Bu sırada Berkay İ.(29), Mehmet İ.(64) Kemal T.(57) Fahrettin A.(54) ağır şekilde, Ertem T.(24) ve Cemil U.(47) hafif şekilde yaralanmıştı.
Çıkan kargaşa sırasında silahını düşüren Emrah Güner ise silahı alarak ateş açan Kazım E. tarafından öldürülmüştü.
ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN OTOMOBİLDEN 3 TABANCA 100 MERMİ DAHA ÇIKTI
Polis, Emrah Güner'i öldürdüğü belirlenen Kazım E.'yi olayda kullandığı Kazım E.'ye ait silahla birlikte gözaltına almıştı. Emrah Güner'in otomobilinde yapılan aramada atış eğitmeni eşine ait olduğu öğrenilen 3 tabanca ile 100 adet mermi bulundu.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan Emrah Güner, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde olay sırasında büyük bir kaos yaşandığını boğuşma sırasında silahın ateş aldığını söylediği öğrenildi.
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