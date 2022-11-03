Umur Birand'dan Meral Akşener açıklaması: Yanlışlıkla yayınladık
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 1997 yılında katıldığı yayının reklam arası görüntüleri yıllar sonra yayınlandı. Programı yapan Mehmet Ali Birand‘ın oğlu Umur Birand, videonun yanlışlıkla yayına girdiğini söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yıllar önce Mehmet Ali Birand’ın sunduğu 32. Gün programına konuk oldu. Akşener’in konuk olduğu programın kısa bir kesiti iki gün önce yayınlandı.
Akşener, dün partisinin grup toplantısı sonrası TBMM koridorunda söz konusu videoya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Akşener, şu ifadeleri kullandı:
“Refah-Anavatan koalisyonunu yıktık. Yerine ne kurulmuş kardeşim? Refah-Yol kurulmuş… Peki nasıl oluyor da ben Refah-Yol’u yıkıyorum. Ve o arada da Refah-Yol’un İçişleri Bakanı olarak oradayım. Konuşmaya gittiğimiz konu da Susurluk meselesi… Böyle bir zekasızlığın ortaya konmasına hayretler içindeyim.”
UMUR BİRAND: ÖZÜR DİLERİZ
Mehmet Ali Birand’ın videolarını kısa kesitler halinde arşivden çıkararak sosyal medyaya koyan Umur Birand ise konuya ilişkin TELE1’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Eski programları koyarken reklam aralarını çıkarırız. Bu bizim için kutsal. Bizde çalışan genç bir asistan ham görüntüyü Facebook’a koymuş. Facebook’tan yayıldı. Görüntüyü 1 hafta önce yayımlamış. Genel başkandan özür dileriz. Facebook’tan kaldırdık. İlk defa başımıza geldi, yol kazası.”
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