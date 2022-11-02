Akşener, o video için konuştu: Hayretler içindeyim, gerçekten sayın Erdoğan adına çok üzüldü

02 Kasım 2022 Çarşamba, 13:23

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün TBMM’de; partisinin grup toplantısının çıkışında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Akşener, dün sosyal medyada dolaşıma sokulan, Refah Partisi-Anavatan Partisi’nin 1996 yılında olası bir koalisyonuna ilişkin yıllar önce gazeteci Mehmet Ali Birand'la 32. Gün programının reklam arası sırasındaki sohbette yaptığı değerlendirmenin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

* Ben gerçekten sayın Erdoğan adına üzüldüm, ona da çok acıdım. Bu bir tam zekasızlık örneği. Bu arada gazeteciliğin, haberciliğin sizler tarafından söylenen ve benim de çok beğendiğim bir mottosu var; o da haber namustur diye. Şimdi bunların her birinin ortandan kalktığı iş bu.

'HAYRETLER İÇİNDEYİM'

* Orada ben diyorum ki "Refah Yol ile Anavatan Partisi’nin koalisyonunu yıktık." Yerine ne kurulmuş kardeşim? Refah-Yol kurulmuş. Peki nasıl oluyor da ben Refah-Yol’u yıkıyorum ve o arada da Refah-Yol’un İçişleri Bakanı olarak oradayım. Konuşmaya gittiğimiz konu da Susurluk meselesi...

* Böyle bir zekasızlığa gerçekten inanamıyorum. Böyle bir zamanda ortaya konmasına hayretler içindeyim. Gerçekten sayın Erdoğan adına çok üzüldüm. İyi ki de o Refah-Yol’un kurulmasını sağlamışım, iyi ki Refah-Yol’un kurulmasına vesile olmuşum çünkü 28 Şubatçılar çerçevesi içinde yıkılıncaya kadar Türkiye’nin ekonomisine, ahlakına, yönetimine son derece önemli katkıları olan bir iktidardı, o iktidarın da bakanı olmaktan gurur duyuyorum.