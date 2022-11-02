Akşener, o video için konuştu: Hayretler içindeyim, gerçekten sayın Erdoğan adına çok üzüldü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medyada kendisiyle ilgili AKP'ye yakın hesaplarca dolaşıma sokulan video için konuştu. Akşener, "Böyle bir zekasızlığa gerçekten inanamıyorum. Böyle bir zamanda ortaya konmasında hayretler içindeyim. Gerçekten sayın Erdoğan adına çok üzüldüm" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün TBMM’de; partisinin grup toplantısının çıkışında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Akşener, dün sosyal medyada dolaşıma sokulan, Refah Partisi-Anavatan Partisi’nin 1996 yılında olası bir koalisyonuna ilişkin yıllar önce gazeteci Mehmet Ali Birand'la 32. Gün programının reklam arası sırasındaki sohbette yaptığı değerlendirmenin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:
* Ben gerçekten sayın Erdoğan adına üzüldüm, ona da çok acıdım. Bu bir tam zekasızlık örneği. Bu arada gazeteciliğin, haberciliğin sizler tarafından söylenen ve benim de çok beğendiğim bir mottosu var; o da haber namustur diye. Şimdi bunların her birinin ortandan kalktığı iş bu.
'HAYRETLER İÇİNDEYİM'
* Orada ben diyorum ki "Refah Yol ile Anavatan Partisi’nin koalisyonunu yıktık." Yerine ne kurulmuş kardeşim? Refah-Yol kurulmuş. Peki nasıl oluyor da ben Refah-Yol’u yıkıyorum ve o arada da Refah-Yol’un İçişleri Bakanı olarak oradayım. Konuşmaya gittiğimiz konu da Susurluk meselesi...
* Böyle bir zekasızlığa gerçekten inanamıyorum. Böyle bir zamanda ortaya konmasına hayretler içindeyim. Gerçekten sayın Erdoğan adına çok üzüldüm. İyi ki de o Refah-Yol’un kurulmasını sağlamışım, iyi ki Refah-Yol’un kurulmasına vesile olmuşum çünkü 28 Şubatçılar çerçevesi içinde yıkılıncaya kadar Türkiye’nin ekonomisine, ahlakına, yönetimine son derece önemli katkıları olan bir iktidardı, o iktidarın da bakanı olmaktan gurur duyuyorum.
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