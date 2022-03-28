Umut Yaygır ve Özcan Saraç'a yemek yedikleri sırada saldırı

28 Mart 2022 Pazartesi, 21:22

Konya’nın Ereğli ilçesinde yerel bir internet sitesinin sahibi olan gazeteci Umut Yaygır ve Özcan Saraç, ilçe merkezinde bulunan bir lokantada yemek yedikleri sırada ülkücü olduğu öne sürülen bir grup tarafından saldırıya uğradı. Saldırının ardından gazeteciler tedavi altına alınırken, saldırganların arasında Ereğli Ülkü Ocakları başkanının da yer aldığı da ifade edildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, gazeteciler, kendilerine yapılan saldırının emrini ise MHP’li Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun verdiğini ileri sürdü.

"ÇİRKİN BİR SALDIRIYA UĞRADIK"



Hastanede tedavi edildikleri sırada açıklama yapan Umut Yaygır, şunları söyledi:

"Bugün çirkin bir saldırıya uğradık. Şu an Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedavi altındayız. Ciddi bir sağlık problemimiz yok ama vücudumuza aldığımız darbeler neticesinde bir süre müşahede altında kalmamız gerektiği belirtildi. Saldırının failleri belli. Bu noktada Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz gerekli tahkikatı başlattı. Burada bulunmamızın nedeni, Ereğli halkının menfaatlerinin korunması adına yapmış olduğumuz haberler. Bu anlamda Ülkü Ocakları tarafından saldırıya uğradık. Emrin kim tarafından verildiğini artık halkımızın takdirine bırakıyoruz. Herkes şunu bilsin ki, Ereğli halkının savunması adına gerekirse canımızı veririz ama bu yoldan dönmeyiz."

"YUMRUKLU SALDIRIYA UĞRADIK"



Saldırının ardından MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz’ı aradığını ancak telefonuna çıkmadığını ifade eden Gazeteci Özcan Saraç ise şöyle konuştu:

“Mesleğimiz icra eden gazeteciler olarak bugün bir lokantada Gazeteci Umut Yaygır ile yemek yerken Ülkü Ocakları başkanı, başkan yardımcısı ve beraberinde 10 15 kişilik bir ekip vardı. Yumruklu saldırıya uğradık. Hatta yemek yediğimiz masanın üzerindeki su bardaklarını kırıp üzerimize saldırdılar. Biz memleketin menfaatleri için haberler yapıyoruz. Saldırı emrinin kimin verdiğini Ereğli halkı biliyor. Şunu çok iyi bilsinler ki ne tehditler ne de yapılan saldırılar bizi yaptığımız işimizden alıkoyamayacak. Özellikle kafa bölgemiz ve çeşitli yerlerimizde izler var. Olaydan sonra MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz’ı aradım ama telefona bakmadı. Yine aynı şekilde gazeteci diğer arkadaşlarımızı da sözlü olarak taciz ettiler. Dediğimiz gibi gerçekleri sormaya devam edeceğiz. Sorularımıza yanıt veremedikleri için bu şekilde saldırıda bulunuyorlar. Kınıyorum. Olayla yakından ilgilenen emniyet birimlerimize de teşekkür ederim."