UNESCO listesinde... 5 bin yıllık tarih surlara tuğlayla yama!

Yayınlanma: 22.12.2023 - 09:37

Güncelleme: 22.12.2023 - 09:37

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 5 bin yıllık Diyarbakır Surları, tüm ihtişamıyla varlığını sürdürüyor.

1980 yılında, Mardinkapı kısmında çimento dükkânı olarak kullanılan yerde surun bir kısmına 1982 yılında tuğla eklentisi yapıldı. 41 yıldır yamalanan tuğlalar, asırlık surlarda dikkat çekiyor.

"KİMSE KULAK ASMIYORDU"

O dönemde çimento dükkânı olan Aziz Kanat (59), çocuklar düşmesin diye kendileri tuğlaları eklediklerini söyledi.

“O zaman kimse kulak asmıyordu” diyen Kanat, “Orası da kapıydı madde bağımlıları oraya gelmesin diye elimizle kapattık. 1980’den beri buradayız, 1982’de elimizle burayı kapattık” dedi.