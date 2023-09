AKP ve ülkücüler, nefret söylemine karşı çıkan Tunç Soyer'e 'savaş' ilan etti

Yayınlanma: 18.09.2023 - 17:21

Güncelleme: 18.09.2023 - 17:21

KaosGL.org internet gazetesinin YouTube kanalındaki Büyük Hayat Buluşması, "Nefrete değil, hayata ses ver" mottosuyla gerçekleşen yayına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in nefret söylemine karşı açıklamalarına AKP ve ülkücülerden tepki geldi.

"SAPKINLIK"

AKP Gençlik Kolları Başkanı ve Izmir Milletvekilli Eyyüp Kadir İnan sosyal medya hesabından "Nefret söylemi dediğim kavram talimatla ve fonlanarak geleceğimizi hedef alıp sapkınlığı savunmaktır. LGBT ile mücadele her bir vatandaşın özgürlüğüdür. Hepimizin özgürlüğüdür!" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞACAĞIZ"

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Deniz Güzelay ise "Allahın düzeninesavaş açanla savaşacağız!! Esfel-isafilin bir zihniyete eyvallahımız yok!" diye konuştu.

SOYER NE DEMİŞTI?

Programa Tunç Soyer, "Bu nefret söylemi ve korku iklimi LGBTI+ vatandaşlarımız için kabul edilebilir değil. Bu toplum ne kadar ayrışırsa o kadar kaybediyor, eksiliyor yoksullaşıyor. "Her vatandaşın özgürlüğü kıymetli. Yerel yönetimler de her bir vatandaşa eşit hizmet götürmeli. Hiçbir vatandaş ayrıştırılmamalı yerel yönetimler kimseyi ayırmadan hizmet götürmeli. Bizim Türkiye'de ilk kez kurduğumuz bir müdürlük var. Kentsel Eşitlik ve Adalet Müdürlüğü. Bu toplumda ayrımcılığa uğrayanlar için kurduğumuz müdürlük. Bu başkanlıkta, hak mahrumiyeti yaşayan vatandaşlar için gayret ediyor arkadaşlarımız. İzmir'de LGBTI vatandaşlarımız için bir müdürlük var. Her türlü sorunu için bu arkadaşlarımız buraya gelebilirler" demişti.