Üniversite ile ilişiği kesilenlere getirilen af yasa teklifi Meclis’e sunuldu

30 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

AKP milletvekillerince TBMM’ye sunulan yasa teklifiyle, üniversite eğitimini sürdüremeyen kişiler, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında yeniden üniversiteye başlayabilecek. Ayrıca araştırma görevlisiyken doktorasını bitirenlerin ilişiğinin kesilmesi uygulamasına da son veriliyor. Böylece doktorasını bitirenler, bir yıl süreyle araştırma görevlisi kadrosunda kalmayı sürdürecek.

4 AY İÇİNDE BAŞVURU

AKP’nin Meclis’e sunduğu torba yasa teklifiyle, üniversiteyle ilişiği kesilen ya da kayıt hakkı olmasına karşın üniversite kaydını yaptıramayanlar için geçmişe yönelik süre sınırı olmadan af getiriliyor. İlişiği kendi isteğiyle kesilenleri de kapsamına alan teklife göre, hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören ancak üniversite ilişiği kesilenler, teklifin kabul edilmesinden sonraki dört ay içinde başvuruda bulunursa 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Ancak terör suçu ile kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkûm olanlar ile terör suçu ile ilişiği kesilenler, bu haktan yararlanamayacak. Af sırasında askerde olanlar ise terhisten sonraki iki ay içinde başvurabilecek.

1 YIL DAHA UZATILACAK

Doktorasını bitiren araştırma görevlilerinin ilişiği, doktora bittiği anda kesiliyordu. Yapılan değişikliğe göre, doktorasını bitirenlerin kadro süresi bir yıl daha uzatılacak. Eğer üniversitenin performansa dayalı kriterleri sağlanıyorsa, süre bir yıl daha uzatılabilecek. Teklifle, Ar-Ge merkezlerinde ya da araştırma merkez ve enstitülerinde çalışan doktoralı araştırmacılara, üniversitelerde bir yıl süreyle kısmi zamanlı olarak görevlendirilebilme olanağı getiriliyor. Bilimsel yayın ve çalışmalar dikkate alınarak bu şekilde görevlendirilenlerin görev süreleri de uzatılabilecek.