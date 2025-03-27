Üniversite öğrencileri buluşuyor: Yarın adres Seğmenler Parkı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolar yurdun dört bir yanında devam ediyor. Üniversite öğrencileri yarın (28 Mart cuma) için Seğmenler Parkı'nda buluşma çağrısı yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyon yurt genelinde tepki ile karşılanırken üniversite öğrencileri de eylem düzenlemeye devam ediyor.
Son olarak öğrenciler, 'Büyük Üniversite Buluşması' başlığı ile yarın (28 Mart cuma) Ankara Çankaya'da bulunan Seğmenler Parkı'nı adres gösterdi.
"Yarın olmamız gereken yerdeyiz: Kendi sözümüzü söyleyelim, geleceğimizi kazanalım" sloganı ile çağrı yapan öğrencilerin sosyal medya üzerinden paylaşımı şu şekilde:
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #öğrenci #üniversite öğrencileri
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