13.03.2026 14:40:00
İHA
Üniversite öğrencisi geçirdiği kazada hayatını kaybetti!

Antalya’da motosikletiyle seyir halindeyken otomobille çarpışan üniversite öğrencisi geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Kepez ilçesine bağlı Kuzeyyaka Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde dün akşam 23.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; motosikleti ile seyir halindeki Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Deniz Atasoy, Fatih Ü.’nün kullandığı 07 AC 0844 otomobille çarpıştı. Kazayı gören yurttaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Atasoy sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan üniversite öğrencisi gencin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

