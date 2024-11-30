İsmail Hacıoğlu başrolde: Sen Ağlama İstanbul'un ilk bölüm tarihi belli oldu

Yayınlanma: 30.11.2024 - 09:38

Güncelleme: 30.11.2024 - 09:39

Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi "Sen Ağlama İstanbul", iddialı kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. OGM Pictures imzasını taşıyan dizinin ilk bölümü, 10 Aralık Salı akşamı izleyicilerle buluşacak.

"SEN AĞLAMA İSTANBUL" KONUSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Dizi, İstanbul’da geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatıyor. Tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu bir genç kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat ile mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat’ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi tüm dengeleri altüst ediyor.





Sevdiği adamı kurtarmak için çaresizce Büyükbey’den yardım isteyen Şehrazat, bu iyiliğin ağır bir bedeli olacağını bilmeden hayatını değiştiren bir anlaşmaya imza atıyor. Öte yandan Büyükbey’in kızı Şirin ve yeğeni Kubat’ın mutsuz evliliği, ailenin imparatorluğunu korumak için hazırlanan tehlikeli bir planla birleşerek herkesi derinden etkiliyor.

OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerini İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Tamer Levent ve Burcu Cavrar paylaşırken; Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk gibi usta isimler de projede yer alıyor. Genç yeteneklerden oluşan zengin oyuncu kadrosunda ayrıca Mert Denizmen, Yağmur Özbasmacı, Buse Giriftinoğlu, Batuhan Bayar gibi dikkat çeken isimler bulunuyor.





Yönetmen koltuğunda ise Çağrı Villa Lostuvalı otururken, senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme alıyor.