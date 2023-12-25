Üniversite öğrencisinden 4 gündür haber alınamıyor
Çorum'da ikamet eden ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi için arama çalışmaları devam ediyor.
Çorum'un Alaca ilçesinde ikamet eden ve Ankara Hukuk Fakültesi öğrencisi Serdar Cihan’dan haber alamayan yakınları, 112 Acil Servis merkezini arayarak yardım istedi.
Ailesi tarafından yapılan ihbar üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Cihan’ın cep telefonundan en son Evci ve Koçhisar barajından sinyal alındığı belirlendi.
Arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, baraj gölünde arama yapmak için su altı arama kurtarma ekiplerini bölgeye getirdi. Ekipler tarafından baraj gölünde iki gündür sürdürülen çalışmalarda kayıp gence ait herhangi bir bulguya ulaşılamadı.
Polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin kayıp üniversite öğrencisini bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli 'takip'ten çıktı
- 'Bir yıl önce aldığım şehit uyarısı'
- Şehit cenazesinde gerginlik
- ‘Hepsi isim isim tespit ediliyor’
- Sırrı Sakık ile Soylu birbirine girdi
- Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti
- Valinin kar tatili isteyen öğrenciye cevabı gündem oldu
- Celal Şengör'den 'Kızıl Goncalar' tepkisi
- Yıllar önce bilinmiş! Gaye Erkan paylaşımı gündem oldu
- TGRT 'Starbucks'ı affetmedi!