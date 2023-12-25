Üniversite öğrencisinden 4 gündür haber alınamıyor

Yayınlanma: 25.12.2023 - 17:11

Güncelleme: 25.12.2023 - 17:11

Çorum'un Alaca ilçesinde ikamet eden ve Ankara Hukuk Fakültesi öğrencisi Serdar Cihan’dan haber alamayan yakınları, 112 Acil Servis merkezini arayarak yardım istedi.

Ailesi tarafından yapılan ihbar üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Cihan’ın cep telefonundan en son Evci ve Koçhisar barajından sinyal alındığı belirlendi.

Arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, baraj gölünde arama yapmak için su altı arama kurtarma ekiplerini bölgeye getirdi. Ekipler tarafından baraj gölünde iki gündür sürdürülen çalışmalarda kayıp gence ait herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin kayıp üniversite öğrencisini bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.