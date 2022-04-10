Üniversite yerleşkesinde köpeğin üzerine sprey boyayla yazı yazdılar

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde bir sokak köpeğinin vücuduna sprey boya ile ‘Umut’ yazılması tepki çekti.

DHA
10 Nisan 2022 Pazar, 15:18
Üniversite yerleşkesinde köpeğin üzerine sprey boyayla yazı yazdılar
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Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde bulunan bir sokak köpeğinin vücuduna kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boyayla ‘Umut’ yazıldı.

Üzerinde bulunan yazıyla kampüs içerisinde ve çevresinde dolaşan köpeğin görüntüsü hayvan hakları savunucuları tarafından tepki topladı.

Olayın kim tarafından ve ne amaçla yapıldığı bilinmiyor. 



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