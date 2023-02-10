Özel okullar burslu öğrenci mi alacak? Hangi özel okullar burslu öğrenci alacak?

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 18:25

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 18:25

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER), Özel Öğretim Derneği (ÖZDER), Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR), Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği (ÖZKURBİR) ve Ankara Eğitim Platformunca ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, özel okul sektörünü temsil eden derneklerin acı olayın hemen akabinde kurucu, öğretmen, öğrenci ve velilerle acil yardımlar konusunda cansiperane bir şekilde harekete geçtiği aktarıldı. İşte ayrıntılar...

ÖZEL OKULLAR BURSLU ÖĞRENCİ Mİ ALIYOR?

Tüm özel okulların kontenjanları ve imkanları ölçüsünde katılacakları bir büyük dayanışma kampanyası başlatılacağı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bölgeden çeşitli illerimize göç eden yavrularımızı ikinci dönem boyunca özel okullarımız da tam burslu olarak (yemek-kitap- eğitim dahil olmak üzere ücretsiz) okutacağımızı bildiriyoruz.''

HANGİ ÖZEL OKULLAR BURSLU ÖĞRENCİ ALACAK?

Yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

''Bu kapsamda kampanyaya destek olan tüm özel okullarımızın misafir öğrenci kontenjanlarını duyuracağımız online ortak bir platformdan (yakında yayında olacak olan www.misafirogrenci.org üzerinden) ilan edecekler ve ilgili öğrencilerimizin de bu platform üzerinden müracaat etmeleri sağlanmak suretiyle kayıt işlemleri yürütülecektir. Eğitime emek veren ve ülkemizin yarınına yatırım yapan Türkiye'nin eğitimcileri olarak bu süreçte katkımızı en iyi bildiğimiz yoldan yapmayı da misyon olarak görüyoruz. Tüm bu süreçler Milli Eğitim Bakanlığının denetimine açık olacaktır.

Deprem mağduru öğrencilerimizi özel okullarımıza davet ediyoruz. Öğrencilerimizi kurumlarımızda misafir etmeyi bu elim hadise karşısında milletçe hissettiğimiz büyük acıyı biraz olsun hafifletecek bir imkan olarak görüyoruz."



