Yayınlanma: 03.07.2024 - 17:50

Güncelleme: 03.07.2024 - 17:50

SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimin aylıklarını ilgilendiren zam oranı belli oldu. Dul ve yetimleri aylıklarına yüzde 24.73 oranında zam yapıldı. Peki, Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? Dul ve yetim aylıkları arttı mı?

DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yeni temmuz zammı kapsamında yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş en düşük 3930,50 oranında hissesi olan bir kişi en düşük 7859 TL, Yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişininn ise en düşük 10039,0 TL alması bekleniyor.