Üniversiteliler: Ölmeye değil, yaşamaya geldik
İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi önünde bir araya gelen öğrenciler, dün Yükseköğretim Kurumu’nu (YÖK) kuruluşunun 42’inci yıldönümünde protesto etti.
Öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlardaki asansör kazalarına ve okul yemekhanelerinde çıkan kurtlu yemekleri anımsatarak kötü yaşam koşullarına dikkat çekti.
Eylemde “Müşteri değil öğrenciyiz”, “Ölmeye değil yaşamaya geldik” sloganları atıldı.
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