Üniversiteliler: Ölmeye değil, yaşamaya geldik

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi önünde bir araya gelen öğrenciler, dün Yükseköğretim Kurumu’nu (YÖK) kuruluşunun 42’inci yıldönümünde protesto etti.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 07.11.2023 - 04:00
Üniversiteliler: Ölmeye değil, yaşamaya geldik
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Öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlardaki asansör kazalarına ve okul yemekhanelerinde çıkan kurtlu yemekleri anımsatarak kötü yaşam koşullarına dikkat çekti. 

Eylemde “Müşteri değil öğrenciyiz”, “Ölmeye değil yaşamaya geldik” sloganları atıldı. 


İstanbul Üniversitesi YÖK öğrenci Protesto

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